 وزيرة الهجرة لأساتذة وطلاب مصريين في مونتريال: أنتم سفراؤنا بالخارج

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددًا من الأساتذة والباحثين والطلاب المصريين في جامعات كندا، وذلك بالمركز الثقافي المصري على هامش زيارتها إلى مدينة مونتريال.

جاء ذلك بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشؤون التطوير المؤسسي، والسفير حسام محرم القنصل العام في مونتريال، والدكتور محمد حمزة الملحق الثقافي بواشنطن.

مصر تواجه تحديات متعاظمة.. لكن الله تكفل بحمايتها

يأتي اللقاء، في إطار الاحتفال بموافقة برلمان مقاطعة أونتاريو على إعلان شهر يوليو شهرا للحضارة المصرية والذي أثمر عن رفع العلم المصري للمرة الأولى على برلمان المقاطعة؛ ما يعكس الدور العظيم الذي قامت به الجالية المصرية في كندا في تحقيق هذا الإنجاز الكبير لإظهار الدور المحوري لمصر أمام العالم ومقدراتها التاريخية والثقافية.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال لقائها الأساتذة والطلبة المصريين في كندا، أنَّ وجودهم إضافة لمصر، موضحة أنَّ "أبناءنا بالخارج سفراء لمصر في البلد الذي يدرسون به ويمثلون بلدهم بما يبرزونه من صفات الالتزام والأمانة".

وتابعت وزيرة الهجرة، أنَّ "مصر تواجه تحديات متعاظمة، ولكن الله تكفل بحمايتها، والشعب المصري واع وعلى دراية بما يحاك من مخططات، مضيفة أنَّ عصر الحروب التقليدية انتهى، وأننا نواجه نوعًا جديدًا من الحروب وهو حرب الشائعات واستهداف الشباب بالخارج، واستقطابهم فكريًا وضد دولتهم".

وأكّدت مكرم، أنَّ وزارة الهجرة تهتم بالشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث، وكذلك الطلاب المصريين بالخارج، وتنظيم الرحلات إلى مصر للتعرف على حضارتهم وتاريخهم، مثمنة دور الشباب في الرد على الأخبار السلبية والمحبطة، والشائعات التي تثار حول مصر، والقيام بدور توعوي بين زملائهم وأقرانهم للتعريف بحجم الإنجازات التي تقوم بها البلد والمشروعات القومية المختلفة.

البعض يروّج معلومات مغلوطة عن مصر.. وعلينا الانتباه إلى خطورة مواقع التواصل الاجتماعي

ولفتت وزيرة الهجرة إلى ضرورة الانتباه إلى خطورة مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية تحري الدقة قبل إعادة النشر أو التعرض للمحتوى المنشور، باعتبار هذه المواقع سلاحًا ذا حدين، متابعة "علينا أن نعي لما يقوم به البعض من ترويج لمعلومات مغلوطة عن مصر".

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الاحتفال بشهر الحضارة المصرية شمل العديد من الأنشطة التي من شأنها نشر الثقافة والفنون المصرية المتعددة، وذلك برعاية الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أجل إثراء هذا الحدث الفريد من نوعه والتعريف بمقدرات مصر الثقافية الكبيرة والممتدة عبر العصور.