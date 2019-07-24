نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها اليوم، الأربعاء، بعض الإجابات على أبرز الأسئلة الشائعة حول تنسيق الشهادات العربية والأجنبية للعام الدراسي 2019، والتي تستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

أولًا: الشهادات المعادلة العربية

ما هي أماكن صرف أوراق التقدم وآلية تسجيل الرغبات؟

أُعلن عن بدء مرحلة صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية بمقر مكتب التنسيق بالقاهرة وفرعيه بمدينتي الإسكندرية وأسيوط، وبعد استلام الطالب الأوراق، يجب عليه تسجيل رغباته، وأيضًا المواد التي درسها، والدرجات الحاصل عليها، وذلك على موقع التنسيق الإلكتروني (www.tansik.egypt.gov.eg) بواسطة الرقم السري الذي تم صرفه للطالب مع الأوراق.

هل يتم إرفاق ما تم تسجيله على الإنترنت بالأوراق المقدمة لمكتب التنسيق؟

يجب على الطالب طباعة رغباته والمواد التي درسها، والتي سجلها على الموقع وورقة البيانات الأساسية، وإرفاقها مع باقي الأوراق بالمظروف وأصول الشهادات، والذهاب مرة أخرى إلى مكتب التنسيق، وذلك طبقًا للمواعيد التي يحددها المكتب ويعلن عنها، مع ضرورة أن تكون جميع الشهادات أصلية وموثقة ومعتمدة من الجهات المعنية.

ما هي الخطوات المتبعة بعد تسليم الطالب ملفه؟

سيتم استلام الملفات بعد فحصها مبدئيًّا بواسطة لجان الاستلام، وسيتم إعطاء كل طالب إيصال استلام، وهذا الإيصال ما هو إلا مجرد مستند يثبت فقط أن الطالب قد سلم أوراقه للمكتب، ويمكن أن يتم استدعاؤه لاستيفاء بعض التصديقات أو المستندات أو أي متطلبات أخرى تتعلق بقبول الشهادة، وفي حالة عدم قيام الطالب بذلك سيتم إيقاف ترشيحه وحذف اسمه من قوائم المتقدمين.

ما موقف الطلاب الذين تأخروا عن مواعيد التقديم؟

يتم ترشيحهم للكليات والمعاهد التي بها أماكن متبقية للشهادة الحاصلين عليها فقط، وبشرط استيفائهم الحد الأدنى المطلوب لهذه الكليات والمعاهد.

كيف يتم سحب بطاقة القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية؟ وما هي الأوراق المطلوبة؟

علي الطالب الذي يرغب في أداء هذه الاختبارات التقدم للكلية مباشرة ومعه الأوراق الآتية:

1- البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

2- صورة من شهادة النجاح.

3- 2 صورة شخصية.

4- الرسوم المقررة التي تحددها الكلية.

وتعقد هذه الاختبارات مركزيًّا بكليات جامعة حلوان، والتربية النوعية بجامعة القاهرة، ويتم شغل الأماكن المخصصة لهذه الكليات بأسبقية المجموع الكلي للدرجات من بين الطلاب الناجحين في اختبارات القدرات، وعلى الطلاب تسجيل هذه الكليات ضمن رغباتهم، حيث يتم ترشيحهم لهذه الكليات من خلال ما يسجلونه برغباتهم.

ما شروط القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية ؟

يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية للطالب فى البلد الحاصل منها على شهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة فى المدة التى تمنح الشهادة على أساسها.

ثانيًا: الشهادات المعادلة الأجنبية

ما هي أماكن صرف أوراق التقدم وآلية تسجيل الرغبات؟

يتمّ الإعلان من خلال بيان صحفي عن بدء مرحلة صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية بمقر مكتب التنسيق بالقاهرة وفرعيه بمدينتي الإسكندرية وأسيوط،، وتجري عملية تنسيق هؤلاء الطلاب على النحو التالي:

- يتم صرف ملف الأوراق من مكتب التنسيق.

- يسجل الطالب بياناته الأساسية ودرجاته ورغباته على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يطبع الطالب ما سجله.

- يجهز الطالب أوراقه وشهاداته الأصلية بعد تصديقها، ثم يحضر إلى مكتب التنسيق لتقديم ملف أوراقه، بشرط أن تكون أصلية وموثقة ومعتمدة من الجهات المعنية.

وهناك بعض الشهادات التي يتأخر إعلان نتائجها، مثل: شهادة الثانوية الإنجليزية I.G.C.S.E.

هل يعطي مكتب التنسيق الفرصة لمثل هؤلاء الطلاب لتقديم أوراقهم؟

نعم؛ يراعي مكتب التنسيق حالة هؤلاء الطلاب، ويمنحهم الفرصة الكاملة والوقت الكافي لتوثيق شهاداتهم وتقديمها له.

هل يمكن لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية أداء اختبارات القدرات خلال الفترة المحددة لطلاب الثانوية العامة المصرية ؟

لا؛ ويخصص لهم مرحلة خاصة بهم، وتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة.

ما الأوراق المطلوبة من الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية من الخارج للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية؟

- شهادة النجاح الأصلية مستوفاة جميع التصديقات.

- شهادة الميلاد المصرية.

- المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره في البلد الحاصل منه الطالب على شهادته الثانوية خارج مصر.

- بالنسبة لجميع الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية، عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل يفيد إتمام الطالب اثنتي عشرة سنة دراسية بنجاح، بالإضافة إلى الأوراق والنماذج التي سيتم صرفها لكل طالب من خلال مكتب التنسيق، حيث يقوم الطالب بتحريرها وإعادة تقديمها داخل المظروف.

متي يسمح للطلاب بإرسال نتائجهم فى امتحانات السات إلى موقع التنسيق؟

- سيتم السماح للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية بإرسال نتائجهم فى امتحانات السات من موقع "الكولدج بورد" إلى موقع التنسيق الإلكتروني على كود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة في الفترة التي يعلنها المكتب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني والبيان الإعلامي الذي سيصدر في حينه.