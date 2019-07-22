شهدت معامل الحاسب الآلى بجامعات العاصمة «القاهرة وعين شمس وحلوان» إقبالاً متوسطاً لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019/2020. وكشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، المشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم، أن عدد المتقدمين بلغ حتى الآن 100 ألف طالب وطالبة، مؤكداً انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون شكاوى، موجهاً الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وأوضح «عطا» إمكانية تغيير الرغبات حتى الساعة 7 مساء الخميس المقبل. وأعلن أن عدد الطلاب المتقدمين لإجراء اختبارات القدرات بلغ ١٣٢ ألفاً. وقال عبدالحميد حسن، المشرف العام على معامل تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن إجمالى عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم منذ فتح التسجيل للرغبات بمعامل الكلية ٢٥٠٠ طالب، مشيراً إلى أنه لم يتلقّ أى شكوى أو ملاحظة بشأن التنسيق.

بدء تقديم الشهادات المعادلة الأجنبية بعد غد

وأعلنت وزارة التعليم العالى، فى بيان، بدء الاختبار المعرفى الموحد لقطاعى الصيدلة والعلاج الطبيعى، مؤكدة أهمية تعميم التجربة على مستوى الجمهورية لطلاب كليات القطاع الصحى، كما يبدأ صرف وقبول أوراق حمَلة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتباراً من بعد غد وحتى 8 أغسطس المقبل، بالمكتب الرئيسى فى القاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وأكدت الوزارة أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على بعض الشهادات المعادلة الأجنبية التى يتأخر إعلان نتائجها، سيجرى إتاحة الفرصة أمامهم ومنحهم الوقت الكافى للتقدم بأوراقهم، فور انتهاء إعلان نتائج هذه الشهادات.

واعتبر عدد من طلاب الثانوية العامة «الشعبة الرياضية» أن ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أمر طبيعى، لافتين إلى أن الامتحانات كانت فى مستوى الطالب المتوسط، وأن سبب ارتفاع المجاميع هو سهولة الامتحانات.