أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، قرارا رقم 1187 بتكليف علي يوسف علي إسماعيل، نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة بني سويف، قائما بتيسير الأعمال للوحدة المحلية لمدينة بني سويف بصفة مؤقتة ولحين صدور تعليمات أخرى.

وقال المحافظ إن هذه القرار يستهدف ضخ دماء جديدة في المحليات، والدفع بالعناصر الشبابية لتولي الوظائف القيادية، وتوفير الخدمات للمواطنين، والقدرة على دفع معدلات تنفيذ المشروعات من خلال المتابعة اليومية والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب ومنحهم الفرصة الحقيقية لتولي الإدارة والمناصب على أسس ومعايير من أهمها الاختيار الجيد والتأهيل والتدريب والتفكير الإبداعي لشغل الوظائف القيادية.