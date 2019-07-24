قال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، إن الجيش اليمني حقق الكثير من الانتصارات الكبيرة على ميليشيا الحوثي في جميع جبهات القتال، موضحا أن عمليات الحسم العسكري هي السبيل لحماية الشعب اليمني من الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية.

وأضاف مجلي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن العمليات العسكرية مستمرة للسيطرة على باقي المدن اليمنية وطرد ميليشيا الحوثي منها، وأن الحوثيين تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء الغارات التي شنها طيران التحالف العربي مؤخرا، وأن العمليات التي ينفذها الجيش مستمرة للسيطرة على باقي المدن اليمنية.

وتابع مجلي يأن الميليشيات الحوثية لا تبالي بمحادثات الحكومة اليمنية معها، للتوصل إلى حل سلمي، مؤكدا عقد اجتماعات كثيرة لكن لم تخرج بحلول، وعلى صعيد آخر فان التحالف العربي يقوم بتقديم الدعم "اللوجيستي" المتواصل للشعب اليمني، كما أن العمليات العسكرية ترافقها العمليات الإنسانية في مختلف الجبهات لمستحقيها.