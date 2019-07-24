تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي، التي تقام اليوم الأربعاء 24 يوليو، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ27 في الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي، على استاد بترو سبورت، في تمام الساعة 8 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قناتي On Sport، وترددها على النايل سات أفقي 10853 والترميز 27500، والنيل للرياضة، وترددها على النايل سات أفقي 11842 والترميز 27500.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، في حين يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 43 نقطة.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نادي الزمالك بثنائية نظيفة سجلها اللاعبان عمر السعيد ويوسف أوباما.