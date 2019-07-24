قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع، صباح اليوم، مع اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مديري الشركات الاستشارية الهندسية العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري إنشاؤها في مختلف أنحاء الجمهورية، وفِي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة الأخرى، فضلا عن مشروعات الطرق والمحاور على مستوى المحافظات، في إطار شبكة الطرق القومية.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر، مع الالتزام التام بأحدث المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية؛ لتشكل تلك المدن الجديدة مجتمعات عمرانية حديثة ونماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات المتطورة، وتوفر سبل الحياة الكريمة للمواطنيين؛ لتعكس الوجه الحضاري لمصر في سياق النقلة النوعية التنموية التي تشهدها الدولة حاليا.

وشهد الاجتماع استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما يتضمنه من منشآت بما في ذلك منطقة الوزارات وساحة الشعب، والنصب التذكاري، ومسجد مصر، إضافة إلى متابعة مشروع تطوير محاور وطرق إحياء مصر الجديدة ومدينة نصر.