قال الموسيقار هاني مهنا، أحد الأصدقاء المُقربين للفنان فاروق الفيشاوي، إن الأخير، دخل في غيوبة كبدية، اليوم الأربعاء، نتيجة الوعكة الصحية التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وأوضح "مهنا" لـ"الوطن"، أن فاروق الفيشاوي، يتلقى العلاج داخل العناية المركزة، في أحد المستشفيات داخل القاهرة، نافيًا ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بأنه فقد النطق: "الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة".

وأضاف أن حالة "الفيشاوي" الصحية غير مستقرة في الأسابيع القليلة الماضية، نتيجة إصابته بورم سرطاني، لافتًا إلى أن هناك عدد من أصدقاءه الفنانين، يحرصون على مساندته، والاطمئنان عليه من وقتٍ لآخر، حيث يجلسون في غرفة مجاورة له، لأن الزيارة ممنوعة عنه بأمر الأطباء، منهم الفنان كمال أبو رية وعماد رشاد.