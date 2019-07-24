شروط التقدم للحصول على الماجستير والدكتوراه من "صيدلة عين شمس"

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا، للحصول على درجتي الماجيستير والدكتوراه بتخصصاتهم المختلفة، بداية من أمس وحتى الخميس المقبل.

وتشمل التخصصات المتاحة لدرجة الماجستير، العلوم الصيدلية أو دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية في تخصصات "الميكروبيولوجيا والمناعة، الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، صيدلانيات وصيدلة صناعية تخصص التكنولوجيا الصيدلية، الأدوية والسموم، العقاقير، الكيمياء التحليلية الصيدلية، والكيمياء الصيدلية".

ويشترط في المتقدم لدرجة الماجيستير أن يكون حاصلا على درجة العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أو إحدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الأخرى المعترف بها، أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام جيد على الأقل، وجيد جدا في مادة التخصص، على أن يكون المتقدم يعمل في جهة بحثية تسمح له بالتسجيل وإجراء الأبحاث العلمية بجهة عمله، وأن يكون التسجيل في ذات تخصص الطالب الذي يعمل به، وألا يكون الطالب مقيدا بأي درجة علمية من أي جهة أخرى.

أما المتقدم لدرجة دكتوراه الفلسفة، فيشترط ذات الشروط السابقة علاوة على أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في ذات التخصص.

أما عن برامج دبلوم الدراسات العليا، فتتيح الكلية البرامج في تخصصات "دبلوم العلوم الصيدلية في الصيدلة الإكلينيكية، دبلوم العلوم الصيدلية في التحليل الكيميائي والحيوي والبيولوچي، ودبلوم العلوم الصيدلية في علم التكنولوچيا الحيوية".

ويشترط في راغبي التسجيل أن يكون المتقدم حاصلا على البكالوريوس في العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أو إحدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية المعترف بها أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، بتقدير عام جيد، وألا يكون الطالب مقيدا بأي درجات علمية في أي جهة أخرى.