قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه من المنتظر إبرام اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الدولة ستعمل على تعزيز قوات الشرطة البريطانية من أجل حماية البريطانيين.

وأضاف "جونسون" في كلمته بعد تنصيبه رسميا كرئيس للوزراء في بريطانيا، أن وظيفته هي خدمة الشعب وحمايته صحيا واجتماعيا، وقد حان وقت إطلاق العنان للطاقة الإنتاجية في عموم بريطانيا.

وفاز بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين البريطاني، سيتولى جونسون منصب رئيس الوزراء خلفا لتريزا ماي، وتم إعلان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده مؤتمر حزب المحافظين في بريطانيا للإعلان عن حزب المحافظين البريطاني الجديد.