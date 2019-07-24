قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه على يقين تام للتوصل إلى صفقة حول اتفاقيه البريكست.

وأضاف "جونسون" في كلمته بعد تنصيبه رسميا كرئيس للوزراء في بريطانيا، أن بلاده ستبني شراكة قوية مع الأوروبيين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، "قد نُجبر على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق".

وفاز بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين البريطاني، وسيتولى منصب رئيس الوزراء خلفا لتريزا ماي، وتم إعلان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده مؤتمر حزب المحافظين في بريطانيا للإعلان عن حزب المحافظين البريطاني الجديد.