إفتتح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية مستشفي الهلال الأحمر ( الجديدة ) بمدينة شبين الكوم ، بحضور الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة والدكتورحسين ندا نقيب الأطباء والدكتور معتز محمد قنصوة رئيس مجلس إدارة شركة أركان جروب للخدمات الطبية ومدير المستشفي وعدد من أعضاء مجلس النواب ووكلاء وزارة التضامن الإجتماعي والشباب والرياضة والأوقاف ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

حيث قام المحافظ بإفتتاح المستشفي وتفقد العيادات الخارجية والإستقبال والأقسام الداخلية ( الطوارئ – وحدة عناية الأطفال – المعامل – الأشعة - العناية المركزة - العمليات) وإستمع إلي شرح تفصيلي من مدير المستفشي عن طبيعة وعمل المستشفى وكذا عدد الأسرة والخدمات التي تقدمها المستشفي للمرضي ، وأوضح مدير المستشفي علي أنها تضم 31 سرير عناية داخلى و9 أسرة عناية مركزة و3 غرف عمليات مجهزة و2 جناح فندقي ووحدة عناية أطفال مركزة ومتخصصة، مؤكداً على أنه قد بلغ قيمة أعمال تطوير البنية التحتية والإنشاءات بالإضافة إلى تزويدها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية بتكلفة بلغت (5) مليون جنيه .

هذا وقد توجه المحافظ والحضور إلى قاعة الإجتماعات بالمستشفى وبدأ اللقاء بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، ثم قامت شركة أركان جروب للخدمات الطبية بعرض فيديو تعريفى عن المجموعة والدور الذى تقوم به فى الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لمواطنى المحافظة ونسب النجاح على أرض الواقع. وفى الختام تم إهداء درع جمعية الهلال الأحمر فرع المنوفية لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته فى العمل الإجتماعى.

ومن جانبه ثمن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية جهد القائمين بجمعية الهلال الأحمر وغيرها من منظمات المجتمع المدني، مؤكداً علي أن إفتتاح مستشفي الهلال الأحمر الجديدة ستكون إضافة متميزة للمنظومة الطبية بالمحافظة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين للحد من معانتهم وألآمهم ، كما أكد حرصه علي توفير كافة سبل الدعم للإرتقاء بالمنظومة الطبية والمستشفيات الصحية بالمحافظة وإتباع السياسات الحديثة في تطبيق معايير الجودة للتغلب علي أية مشاكل تواجه المنظومة.