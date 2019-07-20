كرم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018-2019، اليوم بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور فضيلة الشيخ عبدالعزيز محمد النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، ومديري إدارات بركة السبع وأشمون وقويسنا الأزهرية ومديري المعاهد الأزهرية للطلبة الأوائل. والطلاب المكرمين وأولياء الأمور

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وشكر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية محافظ المنوفية لاهتمامه بتكريم الأوائل من أبناء الأزهر الشريف وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مؤكداً أن هذا التكريم يعد تكريماً لمنطقة المنوفية الأزهرية ولجميع العاملين بها، وتخلل الحفل فقرة شعرية بعنوان "الأزهر منارة للعلم" ألقتها الشاعرة مها عبدالرحمن.

ووجه محافظ المنوفية تحية إعزاز وتقدير لرئيس المنطقة الأزهرية والقائمين على العملية التعليمية بالأزهر الشريف لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز، كما قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الأوائل، معربا عن اعتزازه وفخره بأبنائه طلاب الأزهر الشريف المتفوقين، مشيراً أن هذا التكريم يعد تحفيزاً لهم لمواصلة الحفاظ على الاجتهاد والتفوق، كما أكد على أن هذا التفوق ليس بغريبا على أبناء المنوفية فهي دائما ما تحتل الريادة على مر العصور في تفوق أبنائها جيل بعد جيل باعتبارها محافظة العلم والعلماء، مقدما كل الشكر والتقدير لأولياء الأمور على ما بذلوه في سبيل توفير كافة سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم.

وقدم المحافظ شهادات تقدير لرئيس الإدارة المركزية ومديري إدارات بركة السبع وأشمون وقويسنا وعدد من مديري المعاهد الأزهرية، كما تم تسليم شهادات تقدير ومبالغ مالية لأوائل الثانوية الأزهرية تقديراً لتفوقهم وتميزهم العلمي وهم: "إسراء أحمد فتح الله الحاصلة على المركز الثاني بمعهد فتيات ميت بره، رفيدة عبدالمنعم خليل الحاصلة على المركز الثالث بمعهد فتيات دلهمو للشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية، مريم حسن عبدالعزيز الحاصلة على المركز الرابع بمعهد فتيات أشمون، الطالبة الشيماء إبراهيم شعبان الحاصلة على المركز السابع بمعهد فتيات هورين للشعبة العلمية على مستوى الجمهورية"، كما تم تكريم الشاعرة مها عبدالرحمن لتميزها في مجال الشعر.

وفى الختام حرص المحافظ على التقاط بعض الصور التذكارية مع الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم.