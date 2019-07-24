قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مدينة العلمين الجديدة تهدف لجذب المستثمرين في مجتمع صناعي جديد عن طريق طرح أراضي بسعر 250 حتى 300 جنيه لتحفيز المستثمرين ببدء أعمالهم هناك.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير" والذي يقدمه الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تجهيزات الدولة لتلك المدينة ستؤهلها حتى تصبح مجتمع عمراني متكامل يعمل طوال العام وليس فترة 3 أشهر فقط في العام، موضحا أن المدينة ستحتوي على جامعات وأقسام عديده سيبدأ الدراسة في بعض الأقسام في الجامعات هناك.

وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن الدولة قد استقبلت أول مسؤول دولي يزور العلمين وهو نائب رئيس البنك الدولي للاستثمار في البنية التحتية ويقدم تمويل لمشروعات البنية التحتية في مصر، مشيرًا إلى أن الزائر والوفد المصاحب له قد اندهشوا من سرعة الإنجاز في تلك المدينة التي تم البدء في بنائها منذ عامان مضوا.