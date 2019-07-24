أحبط الجيش السوداني، محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان وضباط بجهاز الأمن- بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها، منذ قليل.

كان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد أعلنوا توصلهما إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما، لافتين إلى الإعلان عنها الأربعاء أو الخميس.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين الكباشي، إن الوثيقة اكتملت، موضحا أنه سيتم تسليمها إلى جميع الأطراف.

من جانبها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير، أن الاتفاق "يشكل مرحلة فاصلة للانتقال إلى الديمقراطية".

وأوضحت أن اللقاء مع رئيس المجلس العسكري كان إيجابيا، وسنعمل مجتمعين لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.