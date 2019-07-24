اعتمد صندوق النقد الدولي، نجاح اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك حسبما أفادت الفضائية الأولى، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وجرى صرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر في 24 من الشهر الجاري بعد اعتماد اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح كبير، وبتلك الموافقة سيتم الإفراج عن الشريحة السادسة والأخيرة من القرض المقدم لمصر، التي تبلغ قيمتها بنحو ملياري دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق منذ نوفمبر 2016 نحو 12 مليار دولار، هي قيمة القرض المتفق عليه.

وفي مايو الماضي، أجرت البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي المراجعة الأخيرة للبرنامج المصري، وأعلنت في القاهرة التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية.

الحكومة المصرية كانت تترقب الحصول على الشريحة الأخيرة للقرض من الصندوق، المقدرة بملياري دولار من إجمالي قرض بلغت قيمته 12 مليار دولار، حصلت منه على خمس شرائح تمثل 10 مليارات دولار.

وكانت مصادر بوزارة المالية صرحت، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تصل الشريحة الأخيرة إلى البنك المركزي قبل نهاية الشهر الجاري.

ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، نوفمبر 2016، وتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، وحصلت مصر على 5 شرائح منه بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار.