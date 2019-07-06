أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية مزاد لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية كالتالي:

جلسة مزاد 9 يوليو

لبيع سيارات جهات حكومية ماركات ميتسوبيشي، فيات، شيفروليه، مازدا، بيجو، تيوتا، سوزوكي، هيونداي، هوندا، فولكس، مرسيدس، فورد، وبضائع جهات حكومية تتضمن قطع غيار سيارات وأجهزة كمبيوتر وثلاجات وغيرها.

جلسة مزاد 10 يوليو

لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة ماركات هونداي ومرسيدس وميتسوبيشي وفولكس وشيفروليه وفورد ومازدا وتويوتا، وبضائع تتضمن قطع غيار سيارات، وملابس وتليفونات محمولة وغيرها

وتقام جلسات المزاد بقاعة النادي المصري، بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، الساعة 12 ظهرا، وتطلب كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي، وسعرها 400 جنيه، وهي شرط أساسي لدخول المزاد، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيه، والبيع بدون عمولة.