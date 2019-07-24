تتعرض الدولة الليبية لمؤامرات دولية منذ سنوات، حسبما أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال تصريحات له على شاشة "العربية"، حيث ذكر أن تركيا وقطر وجماعة الإخوان من المتآمرين على ليبيا، كما أن بريطانيا وإيطاليا لعبتا دوراً في التآمر.

وأضاف صالح، أن جماعة الإخوان الإرهابية هي من نصبت فايز السراج رئيساً للمجلس الرئاسي لذلك لا يرفض طلباً لهم، مستطردًا: "طلبنا مراراً من السراج ترك الإخوان وميليشيات طرابلس لكنه رفض ذلك".

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن تدخل تركيا في ليبيا لصالح الإخوان أصبح واضحاً، مضيفًا: "نحن في حرب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ونحارب بأسلحة قديمة".

واعتبر أن وجود المصرف المركزي في طرابلس سبب التحالف بين الميليشيات والسراج.

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن اليوم، أن قواته تتقدم بجميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس، رغم محاولات الطيران التركي الداعم لقوات حكومة الوفاق عرقلة تقدمه نحو أهدافه، وأن وحداته المسلحة سيطرت على مواقع جديدة بعد اشتباكات عنيفة بدأت فجر الثلاثاء.

وتمكنت وحدات اللواء 73 مشاة، والكتيبة 127 مشاة، من تضييق الخناق أكثر على تمركزات قوات حكومة الوفاق خلف معسكر النقلية، وبالقرب من طريق الأصفاح التابع لبلدية قصر بن غشير، كما أن الطيران التركي المسيّر الذي وفر غطاء جوياً لقوات الوفاق، فشل في منع تقدّم الجيش لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلّحة والجماعات الإرهابية.