أضافت أودي سيارة الدفع الرباعي المدمجة "Q3 Sportback" في شكل سيارة كوبيه إلى مجموعة، يجمع الطراز الجديد بين الحضور القوي والراحة اليومية متعددة الاستخدامات لسيارات الدفع الرباعي والأناقة الرياضية والتعامل الرشيق مع الكوبيه.

وتمثل "Audi Q3 Sportback" القوة والدقة على قدم المساواة، وتعكس هذا في جميع تفاصيل التصميم، وتعطي الشبكة السوداء والمصممة بقوة ثلاثية الأبعاد، إيحاء رياضي بشكل خاص.

وينطبق الشيء نفسه على مداخل الهواء شبه المنحرف والصدمات التعبيرية بشفرة مسطحة، وتعمل مقصورة الركاب التي تشبه سيارة الكوبيه على عكس الملحقات المتميزة، والتي يتم رسمها بألوان متباينة وبالتالي تؤكد على شخصية سيارات الدفع الرباعي.

كما يمنح خط السقف المنخفض الطريق إلى أعمدة D مسطحة وينتهي في جناح حافة السقف نتيجة لذلك، تظهر Audi Q3 Sportback أطول بكثير من طرازها الشقيق Q3.

وتنشأ العديد من تأثيرات الضوء والظل على الجزء الخلفي المكون من البلاستيك، وتؤكد النافذة المنخفضة المحاطة بأطراف هوائية، والمصدّ الرياضي، الذي يأخذ شكل مداخل الهواء، على عرض Audi Q3 Sportback.

وتوفر "Audi Q3 Sportback" متعة القيادة على مختلف التضاريس، في المدينة، خاصة على طرق المسافات الطويلة، أو على التضاريس السهلة.

ويمكن للسائق تغيير خصائص السيارة عبر نظام المناولة الديناميكي القياسي، واختيار "Audi drive"، في ستة ملفات تعريف، بما في ذلك وضع الطرق الوعرة، فضلًا عن إعداد المحرك وناقل الحركة.

ويؤثر هذا النظام أيضًا على ممتص الصدمات القابل للتعديل إلكترونيًا والمساعدة في التوجيه كخيار، ويمكن للتحكم في نزول التل تقديم الدعم فهو يحافظ على السرعة التي يحددها السائق ثابتة على انحدار أكبر من 6%.