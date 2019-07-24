شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الإعلامي الإخواني محمد ناصر وذلك لإشادته بالاحتلال الإنجليزي لمصر، حيث ذكر ناصر في إحدى حلقاته أن مصر كانت مليئة بالخيرات إبان الاحتلال الإنجليزي.

ووجه الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض على شاشة "TeN"، رسائل شديدة اللهجة لمحمد ناصر: "أنت خائن ومرتزق، انت من الناس اللي باعت عرضها هننتظر منك إيه، الله يخيبك ويلعن البطن اللي شالتك، بيدافع عن الاحتلال الإنجليزي مشوفناش خيبة أكتر من كده".

وتابع: "حاسس إن محمد ناصر يتحدث بلسان الشيطان، ده شخص رخيص وبشمئز لما بشوفه".