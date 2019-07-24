ضبطت مباحث القليوبية 3 عاطلين، بحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر وسلاح ناري "فرد خرطوش".

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بأنه تم الاشتباه في سياره "سوزوكي فان" حمراء اللون بدون لوحات معدنية، وباستيقافها لفحص التراخيص بادر السائق بالهرب، لكن تم ضبطه.

بتفتيش المتهمين الثلاثة: (يحي س. ف.- 38 سنة- سائق)، مقيم في شعشاع بمركز أشمون بالمنوفية، و(أحمد ف.- 22 سنة- عاطل)، مقيم القطا بمنشأة القناطر في الجيزة، و(محمد ص.- 20 سنة- عاطل)، مقيم بالقومية إمبابة بمحافظة الجيزة، ضُبط بحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش، وطلقتين من ذات العيار، و3 هواتف "محمول" ومبلغ مالي.

وضبط النقيب عمر رجب، معاون مباحث المركز، المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

تحرر المحضر رقم 7732 إدارى المركز لسنة 2019م، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.