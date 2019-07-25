"الفناجيلي" وكيلة لمديرية الصحة للطب الوقائي في الإسكندرية

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارا بندب الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيلة لمديرية شؤون الصحة بالإسكندرية للطب الوقائي، لتشغل المنصب الذى شغر ببلوغ الدكتورة حنان جمال الدين السن القانونية للإحالة على المعاش.

كانت "الفناجيلي" تشغل منصب مدير إدارة المعامل بصحة الإسكندرية، وسبق لها أن عملت أخصائية للميكروبيولجي والبيولوجيا الجزيئية بمستشفى حميات الإسكندرية ومسؤولة عن جودة المعامل به، كما عملت طبيبة زائرة بمستشفى برنسيس اليكساندرا بالمملكة المتحدة، وسبق تكليفها مديرة لمديرية الصحة بالإسكندرية.

والدكتورة عزة الفناجيلي حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الإسكندرية ودكتوراه فى الميكروبيولجي من المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، ودبلوم جودة الرعاية الصحية وماجستير إدارة المستشفيات من الأكاديمية العربية للنقل البحرى والتكنولوجيا.