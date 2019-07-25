"الفناجيلي" وكيلة لمديرية الصحة للطب الوقائي في الإسكندرية

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الأهلى مع المقاولون في موقعة التتويج بالدوري

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صندوق النقد يمنح مصر الدفعة الأخيرة من القرض المقدرة بـ 2 مليار دولار

صندوق النقد يمنح مصر الدفعة الأخيرة من القرض المقدرة بـ 2 مليار دولار

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