وصف نائل الفرارجي، عضو مجلس تعزيز التفاهم العربى البريطانى كابو "caabu"، بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الجديد بأنه نسخة أوروبية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشخصيته طموحة جدًا، وسيصل ببريطانيا لما تريده.

وقال الفرارجى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساءdmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الاتحاد الأوروبى بحاجة لبريطانيا أكثر من حاجة بريطانيا لأوروبا.

وأكد الفرارجي أن هناك انقسام بين الإنجليز فيما يتعلق بالانسحاب من الاتحاد الأوروبى، مضيفا، "العشرة ما بينهم 50 عاما، وعلى جونسون خلق مجتمع اقتصادى جديد يحافظ به على مجتمع تنافسي يحافظ على وضع الإنجليز".