وصف سامي سليمان رئيس لجنة السياحة باتحاد المستثمرين، السياحة بأنها "الفرخة التى تبيض ذهبا ولكن محدش عاوز يأكلها".

وأكد سليمان خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أهمية وتأثير السياحة في النهوض بالاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن أهل الصناعة السياحية مكبلين بالكثير من القيود.

وشدد رئيس لجنة السياحة باتحاد المستثمرين على ضرورة حل كل مشاكل المناطق السياحية، وإزالة كل المعوقات، موضحا أن عدد أتوبيسات شركة مصر للسياحة تقلص من 500 أتوبيس إلى أقل من 200 أتوبيس فقط.