عمرو أديب يحتفي بمواطن إماراتي لدعمه السياحة في مصر

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمواطن إماراتي يُدعى إبراهيم بهزاد، نشر هاشتاج "إجازتنا في مصر"، خلال زيارته لمصر، ردا على تعليق الخطوط البريطانية لرحلاتها إلى القاهرة ونشر صوره وهو على كوبري روض الفرج داعيا كل العالم العربي والإماراتيين لزيارة مصر.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن هذا الشاب الإماراتي دليل على حسن العلاقات بين مصر والإمارات والشعب الإماراتي مرحب به في أي مكان داخل مصر، وأن الإماراتيين يحبون الخير لمصر ونحن مرحبين بهم في أي وقت.

وتابع، "ده مثال للإماراتي المحترم اللي بيفهم يعني إيه وحدة عربية ويعني إيه خطر إيراني وتركي واستهداف المنطقة وعمل الهاشتاج للرد على العملية الخسيسة ولو الإنجليز مش جايين، فأنا بقول للإماراتيين يزوروا مصر".