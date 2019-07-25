نعت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وقالت النقابة في بيان لها: "كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل. رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

كان الراحل توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مرير مع مرض السرطان بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وقرَّرت أسرة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين

الفيشاوي كان قد أعلن عن إصابته بالسرطان خلال تواجده بمهرجان الإسكندرية من العام الماضي، وكان يأمل في العلاج منه.