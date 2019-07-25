وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع مع السرطان

توفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

وقرَّرت أسرة الفنان الراحل، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين

كان الإعلامي سمير فقيه، صديق الراحل المقرب، قد أعلن خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قائلا، "البقاء لله.. تركنا ورحل.. امتطى جواده وسافر الى الله.. ما من كلام يعبر عن وجع القلب.. برحيلك فقدت اليوم أخ وصديق وأستاذ كبير.. الإنسانية كانت مبدأه وطيبة القلب عنوانا له وعشرات الأعمال الفنية ستظل في وجداننا.. فاروق الفيشاوي.. وداعا أيها الصديق العزيز سنشتاق إليك ولكن ذكراك باقية في القلوب.. ترحموا عليه كثيرا فقد كان رحيما محبا للفقراء والمساكين.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الفيشاوي كان قد أعلن عن إصابته بالسرطان خلال تواجده بمهرجان الإسكندرية من العام الماضي، وكان يأمل في العلاج منه.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان الراحل قائلة في بيان لها: "كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل. رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".