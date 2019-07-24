أكد الموسيقار هاني مهنا أنه يتواجد حاليا بصحبة الفنان فاروق الفيشاوي، بأحد مستشفيات القاهرة، والتي رفض ذكر اسمها منعا لتزاحم الجماهير عليها، مشيرا إلى أنه يتواجد معه كل من كمال أبو ريه، وعماد رشاد.

أما عن حالته الصحية فقال مهنا لـ"الوطن": "صحته حرجه للغاية وهو بين إيدين ربنا".

ودخل الفنان فاروق الفيشاوي في غيوبة كبدية، الأربعاء، نتيجة الوعكة الصحية التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

ويتلقى العلاج داخل العناية المركزة، في أحد المستشفيات داخل القاهرة، وحالته غير مستقرة في الأسابيع القليلة الماضية، نتيجة إصابته بورم سرطاني.