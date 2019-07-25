عشقه للسينما كان كبيرا جدا، فخلال مسيرته الفنية، قدم فاروق الفيشاوي عددا كبيرا من الأفلام السينمائية المميزة، التي ظلت عالقة بأذهان الجمهور المصري والعربي، ولكنه لم يكن في السينما ممثلا فقط فقد خاض تجربة الإنتاج في فيلمين يعتبران من التجارب السينمائية الهامة والمميزة في السينما المصرية.

وكان يرى الفنان فاروق الفيشاوي أن السينما هي صناعة هامة لا تقدم فقط التسلية للجمهور ولكنها صناعة عظيمة وفي إحدى اللقاءات التليفزيونية قال الفيشاوي إنه إذا أتيح للممثل فرصة الإنتاج عليه أن يفعل ذلك ليعبر عن ما يحب أن يقدمه من أعمال سينمائية، وبأنه قرر إنتاج فيلمي "استغاثة من العالم الآخر" وفيلم "مشوار عمر" في مرحلة انتشار أفلام المقاولات معلنا رفضه لتلك النوعية من الأفلام.

وتستعرض "الوطن" الفيلمين التي قام الفنان فاروق الفيشاوي بإنتاجهما، خلال مسيرته الفنية:

استغاثة من العالم الآخر - 1985

عام 1985 كانت أولى تجارب الفنان فاروق الفيشاوي الإنتاجية، فأنتج فيلم "استغاثة من العالم الآخر" من تأليف أحمد عبدالرحمن ومن إخراج محمد حسيب، وقام ببطولته فاروق الفيشاوي أمام كل من الفنانة بوسي والفنانة معالي زايد.

ويعتبر الفيلم تجربة سينمائية مختلفة قد تحمس لها الفنان فاروق الفيشاوي، فيسرد الفيلم حكاية سيدة تدعى تهاني تتمتع بقدرة على الاتصال بأشخاص من العالم الآخر، ويراودها في الحلم دكتور نفسي قد توفى ويدعى عدلي الذي يخبرها بوجود مفتاح آخر لخزانة في منزله وعليها أن تبحث عنه وتستمر الأحداث في حالة من الغموض.

مشوار عمر - 1986

فيلم "مشوار عمر"، واحد من الأفلام السينمائية الهامة والمختلفة والتي أنتجها الفنان فاروق الفيشاوي وقام ببطولتها أمام كل من ممدوح عبد العليم ومديحة كامل ومن إخراج محمد خان الذي شارك في كتابته مع السيناريست رؤوف توفيق.

ويسرد الفيلم حكاية عمر الشباب الغني المستهتر، الذي يعيش معتمدا على أموال والده الذي يعمل جواهرجي، ويكلفه الأب بتوصيل حقيبة مجوهرات إلى أحد عملائه في مدينة طنطا، ولكن تتعطل سيارته الفاخرة في الطريق ويتم سرقته من سائق لوري وتابعه، وحينها ينقذه عامل في محطة بنزين بإحدى القرى ويصحبه معه في رحلته أملا في الحصول على وظيفة بالقاهرة، ويصبحا صديقين ويتقابلان مع بنت ليل تدعى نجاح ويقرروا جميعا العبث ويشربون الخمر وتستمر الأحداث.

ورحل صباح اليوم عن عالمنا الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.