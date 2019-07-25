يجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل، جولة تفقدية في محافظة الإسكندرية، يرافقه خلالها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحافظ الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار جولات رئيس الوزراء في المحافظات للتوقف على سير المشروعات التنموية والخدمية في نطاق المحافظة، للتعرف على التحديات التي تواجهها على أرض الواقع، والعمل على تيسيرها لهم.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء خلال الجولة، المنطقة الحرة في العامرية، وعدد من المشروعات الأخرى، كما يجتمع رئيس الوزراء بأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية في المحافظة، للتعرف على أي متطلبات لهم من أجل دعم جهود الدولة لتنمية المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.