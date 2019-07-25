وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر، والصين الشعبية، والموقعة في الصين بتاريخ 1\9\2018، مع التحفظ بشرط التصديق.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، اليوم الخميس، وذلك نص القرار.