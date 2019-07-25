اتخذت أسرة الطالبة سمر السيد علي، الحاصلة على 29 درجة في الثانوية العامة من إجمالي درجات 410، محققة نسبة 7%، السبل القانونية لإثبات حقها في الحصول على دراجاتها الحقيقية.

وأقامت أسرة الطالبة دعوى قضائية رقم 22686 لسنة 41 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد وزير التربية والتعليم، ورئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة بالدقهلية، ورئيس قطاع التعليم العام رئيس عام الامتحان، ورئيس كنترول النقل بمدرسة الثانوية بنات إدارة السنبلاوين التعليمية، بصفتهم، وللمطالبة بإعلان نتيجتها الحقيقية.

وطالب أحمد علي جمال الدين، محامي أسرة الطالب، بندب لجنة من مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة، قسم أبحاث التزييف والتزوير، لاستكتاب الطالبة، لمضاهاة خطها مع الخط المدرج بكراسات الإجابة طبقا للأصول الفنية المتبعة، لبيان عما إذا كانت كراسات الإجابة تخصها من عدمه، وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة الطالبة في كافة مواد امتحانات الشهاده الثانوية العامة للعام الدراسة 2019 علمي علوم، النظام الحديث، مع إلزام الجهة الإدارية بتقديم كراسات الإجابة خاصة الطالبة وإعلان نتيجه طبقا لما يظهر من درجات في الكراسات.

وقال جمال الدين لـ "الوطن"، إن الطالبة عندها اطلاعها على كراسات الإجابة لكافة المواد التي خضعت فيها للامتحان، أكدت أنها لا تخصها.

وأضاف أن ما حدث مع الطالبة لا يمكن إصلاح ضرره، ما يظهر تعسف جهة الإدارة، منوها بأن أسرة الطالبة تقدمت بتظلم حمل رقم 5011 في 22/7/2019 لمكتب الوزير، الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

وفي سياق متصل، قالت الطالبة سمر السيد علي، إنها كتبت بخط يدها نحو 6 صفحات ملاحظات على أوارق الإجابة في كنترول المنصورة، مضيفة أن الموجودين جميعا تفاجأوا باختلاف خطها جملة وتفصيلها عما هو في كراستها.

وأضافت سمر لـ"الوطن": "خطي مميز ومنمق، وأكتب كل الحروف بالرقعة، بينما كل المكتوب في كراساتي خط سيئ، وبخط النسخ، وعندما كتبت 6 صفحات بصورة سلسة ولا تختلف كلمة عن الأخرى، كشفت للكنترول أنهم على خطأ لكنهم لم يعترفوا بأخطائهم إلى الآن".