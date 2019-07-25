ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات في حملة بالقليوبية

ألقت مباحث مكتب المخدرات بمديرية أمن القليوبية، القبض على "الصعيدي" و"نصه" و"الأشوطي"، أشهر ثلاثة تجار مخدرات بالقليوبية، في حملة مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية على البؤر الإجرامية في طوخ والخانكه وكفر شكر.

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تقضي بشن حملات مكثفة على البؤر الإجرامية لضبط تجار المخدرات والخارجين على القانون وتجار السلاح.

أسفرت الحملة، عن ضبط كلا من "م. ع" 48 عاما، وشهرته الصعيدي، وبحوزته بندقية خرطوش وكمية من الهيروين ومبلغ مالي، وضبط "م. م. ف" وشهرته "نصه" 19 عاما، عاطل وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش وكمية من الطلقات من ذات العيار و 50 جرام هيروين ومبلغ مالي، وضبط المدعو "إ. ع" وشهرته " إسلام الأشوطي"، 23 عاما، عاطل في كفر شكر وبحوزته فرد خرطوش و100 جرام هيروين ومبلغ مالي.

كما تمكنت الحملة، من ضبط عصابة تشكيل يضم 3 عاطلين للإتجار في الهيروين، والقبض على تاجر سلاح يدعى "س. ع" 48 عاما، عاطل هارب من قضية سلاح ومخدرات وضبط بحوزته 85 طلقة، مختلفة الأنواع واعترف بحيازته للطلقات بقصد الإتجار وأحيل جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.