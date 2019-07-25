أعلن الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذي ينص على إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية بجامعة دمنهور.

وقال إن الكلية تهدف إلى إعداد كوادر متخصصة في تقنية نظم المعلومات لديهم قدرات ومهارات علمية وعملية عالية الجودة في برمجيات تقنية المعلومات الحديثة وعلوم الحاسب، حيث تفتقر الأعمال التخصصية إلى وجود خريجين متخصصين في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ولديهم أيضا المعرفة العلمية والعملية في مجال المعلومات، وكذلك تلبية احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

وأضاف أنه جرى إضافة طابع تنسيق لكلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية، لافتا إلى أن الجامعة وفرت كل سبل الراحة للطلاب من معامل مجهزة وموظفين ذوي خبرة يقدمون النصح والإرشاد للطلاب وأولياء أمورهم.

وقال ماهر الخويسكي مدير عام شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، إن أهم المستجدات لهذا العام هو إضافة طابع تنسيق لكلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية، لتضاف إلى كليات الجامعة وتبدأ انطلاقتها العام الجامعي الجديد.

وأشار الى أن الكليات التي تستوفي أعدادها بجامعة دمنهور في المرحلة الأولى، هي الصيدلة والطب البيطري، وتتبقى أماكن بالمرحلة الثانية بكليات العلوم والتمريض والتربية والآداب والتجارة والتربية للطفولة المبكرة والزراعة والتربية النوعية.

وأكمل: "بالنسبة لتحويلات المستجدين في نفس العام، يتم ذلك لتقليل الاغتراب إلكترونيا وفي الحدود التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، كما يمكن التحويل لنقل عمل الوالد إداريا أو للظروف الصحية للطالب وفقا لقرارات المجلس الأعلى كما يمكن التحويل للبرامج الخاصة، أما عن الأعداد التي تقدمت للتنسيق بمعامل الجامعة خلال الأيام الماضية، فبلغت 1115 طالبا وطالبة.