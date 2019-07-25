أصدرت شركة "نيسان موتورز"، بيانا لها تعلن فيه العزم على الاستغناء عن 12 ألف و500 وظيفة، وتقليص إنتاجها خلال الفترة القادمة، وذلك في محاولة منها لكبح النفقات.

وجاء بالبيان الذي أصدرته العلامة التجارية اليابانية الرائدة في عالم السيارات، أن الوظائف المقرر الاستغناء عنها تشكل 9% من مجمل القوى العاملة لديها، بالإضافة إلى تقليص الإنتاج لتحقيق تحول نحو زيادة الأرباح.

يأتي ذلك، في نفس الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات الشركة بالعديد من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الأزمة التي لحقت بالشركة بسبب فساد الإدارة.