بدأت نيسان، الشركة الرائدة في مجال التنقل الكهربائي، في بيع سيارة نيسان "ليف" ذات الانبعاثات الصفرية في أكبر أربعة أسواق في أمريكا اللاتينية، وهي الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا، حسب موقع نيسان.

ويجلب LEAF الحائز على جائزة عملاء أمريكا اللاتينية الإثارة والفوائد للسيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في كل العصور، من حيث الأداء القوي والكفاءة والطاقة الكبيرة مع انبعاثات عديمة التأثير صفر، وتقنيات نيسان المتطورة الذكية للتنقل مثل ميزة "e-Pedal" لأحد القيادة على شكل.

ويعتمد التوسع في أمريكا اللاتينية على مكانة نيسان كرائدة عالمية في مجال التنقل الكهربائي، حيث تم بيع أكثر من 400 ألف سيارة "LEAF" في جميع أنحاء العالم منذ طرح الطراز لأول مرة في عام 2010.

وقال جاي رودريجيز، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان أمريكا اللاتينية: "إن النمو والنمو المتسارع في أمريكا اللاتينية يتطلبان حلولاً آمنة وذكية ومستدامة للتنقل، وستمكننا سيارة نيسان ليف من المساهمة في مستقبل لا ينبعث عنه أي انبعاث، مما يحسن حياة عملائنا."

ويذكر أن بدأ مرحلة ما قبل البيع لـ"LEAF" في أسواق أمريكا اللاتينية الأربعة كانت في نهاية عام 2018.