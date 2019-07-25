شنت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف اليوم الخميس، حملة موسعة على المنشآت الطبية بمركزي بنى سويف وأهناسيا، بناء على توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي، أسفرت عن غلق 16 منشأة صحية مخالفة.

وأسفرت الحملة التي قادها الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر، برفقة الدكتور أحمد عبد العظيم، والدكتور محمد محمود همام، والدكتور مصطفى دهشان، غلق 8 عيادات خاصة لعدم الترخيص ووجود غرف للعمليات بها، ومركز طبي لعدم الترخيص، ومركزين علاج طبيعي، و4 معامل للتحاليل الطبية، ومركز للطب البديل شهير بأهناسيا، ومركز للأشعة، وإنذار حضانة و3 عيادات تخصصية لوجود بعض المخالفات بها، في ظل خطة مديرية الصحة ببني سويف، لضبط منظومة المنشآت الطبية الخاصة، والرقابة المستمرة عليها.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة صحة بني سويف، إن إدارة العلاج الحر تواصل حملاتها لذبط أي منشآت تعمل بصور مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين، حرصا على سلامة المواطنين المترددين على هذه المنشآت داخل محافظة بني سويف.