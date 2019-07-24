تعرض مسجد عمر بن عبد العزيز بوسط مدينة بني سويف، اليوم، للمرة الثانية خلال فترة قصيرة لسرقة صنابير المياه الخاصة بدورات المياه.

وكان العاملون بمسجد عمر بن الخطاب، اكتشفوا سرقة جميع صنابير دورات المياه، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تبين قيام أحد الاشخاص، خلال دخوله لدورة المياه من الباب الخلفي، بفك الصنابير ووضعها داخل حقيبة جلدية سوداء والمغادرة بها.

وقال المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، "لا أعلم ماذا يحدث لدى بعض الأشخاص الذين يتعدون على مساجد الله، فقد انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة سرقة صنابير المياه من المساجد، وأصبحنا نسمع ما بين يوم والأخر عن سرقة صنابير دورات المياه في عدة مساجد، حتى طالت تلك الظاهرة مسجد عمر بن عبد العزيز والذي يعد أحد أكبر مساجد المحافظة".

وأكمل: "حيث تعرضت دورات المياه للسرقة مرتين، في المرة الأولى تمكنا من ضبط الجاني بعد أن رصدته كاميرات المراقبة وضُبط أثناء سرقته لصنابير مسجد السيدة حورية والذي يعد من أكبر مساجد المحافظة أيضا، وحررنا مذكرة ضده حتى وصلت قوات الشرطة وألقت القبض عليه وتم حبسه، واليوم تفاجئنا بسرقة صنابير المياه أيضا، وبعد متابعة كاميرات المراقبة تبين سرقتها من أحد الأشخاص الذي جرى تحديده وضبطه بعد التعرف عليه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتسليم للشرطة لاتخاذ إجرائتها".