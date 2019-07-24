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الأهلى مع المقاولون في موقعة التتويج بالدوري

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ضبط 7 أطنان لحوم فاسدة في حملات تفتيشية مكبرة في الشرقية

ضبط 7 أطنان لحوم فاسدة في حملات تفتيشية مكبرة في الشرقية

حرب وأكشن وتصوير.. 4 أفلام جديدة بالسينمات هذا الأسبوع

حرب وأكشن وتصوير.. 4 أفلام جديدة بالسينمات هذا الأسبوع

إغلاق 202 منشأة طبية غير حكومية مخالفة في الشرقية

تشكيل لجنة لتحديد قيمة المتر مقابل التصالح في مخالفات البناء بالشرقية

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تفاصيل أزمة حلمي بكر وطليقته: ضربتني وسرقتني و"متعودة على العنف"

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جرائم في مشرحة زينهم.. تبديل جثث واستخراج أخرى بعد دفنها بـ6 أشهر

الذكاء الصناعى يصل لركن السيارات: جراجات مُميكنة وسايس ذكى

الذكاء الصناعى يصل لركن السيارات: جراجات مُميكنة وسايس ذكى

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