نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس التونسي الباجي السبسي، الذي أعلنت الرئاسة التونسية وفاته منذ قليل.

وقال الرئيس السيسي في نص نعيه: "ننعى ببالغ الحزن والأسى الرئيس التونسي ونتقدم بخالص التعازي لأسرته وللشعب التونسي".

وأضاف الرئيس السيسي، أنَّ المساهمة التاريخية للرئيس التونسي في مسيرة تطوير تونس وتعزيز استقرارها؛ سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرة الرئيس التونسي حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعًا.

كان الرئيس التونسي البالغ من العمر، 93 عامًا، غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

يُشار إلى أنَّ الرئيس التونسي نقل للمرة الأولى إلى المستشفى العسكري، يوم الجمعة 21 مايو الماضي، لإجراء بعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.