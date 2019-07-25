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فيديو.. آخر ظهور رسمي للرئيس التونسي قبل رحيله بـ72 ساعة

فيديو.. آخر ظهور رسمي للرئيس التونسي قبل رحيله بـ72 ساعة

103 طلاب بـ"طب الأسنان" يؤدون الاختبار الموحد في جامعة أسيوط

103 طلاب بـ"طب الأسنان" يؤدون الاختبار الموحد في جامعة أسيوط

عاجل.. رئيس البرلمان التونسي يعلن توليه الرئاسة مؤقتا

عاجل.. رئيس البرلمان التونسي يعلن توليه الرئاسة مؤقتا

بالصور.. إزالة 49 حالة تعد على أراضي الدولة في أسيوط

بالصور.. إزالة 49 حالة تعد على أراضي الدولة في أسيوط

غدا.. قطع الكهرباء عن ميت فارس والسنبلاوين في الدقهلية

غدا.. قطع الكهرباء عن ميت فارس والسنبلاوين في الدقهلية

فرج عامر: السيسي يحظى باحترام وتقدير كبيرين من الإدارة الامريكية

فرج عامر: السيسي يحظى باحترام وتقدير كبيرين من الإدارة الامريكية

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بروفايل.. الرئيس التونسي "نهاية المشوار"

دور "ناصر" والتمثيل مع فاتن حمامة.. أمنيات لم تتحقق لـ فاروق الفيشاوي

دور "ناصر" والتمثيل مع فاتن حمامة.. أمنيات لم تتحقق لـ فاروق الفيشاوي

طلاب الثانوية يجملون مدرسة صنايع: لونها لون فرحة

طلاب الثانوية يجملون مدرسة صنايع: لونها لون فرحة

مشروع تجميل حديقة الحيوان.. الإهمال يقتل الفكرة

مشروع تجميل حديقة الحيوان.. الإهمال يقتل الفكرة

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