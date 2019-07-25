هند صبري ناعية الرئيس التونسي: قضى حياته في خدمة البلاد

نعت الفنانة التونسية هند صبري، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي أعلنت الرئاسة التونسية، وفاته اليوم.

ونشرت هند صبري صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع الرئيس التونسي الراحل، معلقة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. تنعى تونس اليوم رئيس الجمهورية المباشر الأستاذ الباجي قايد السبسي، الذي غادر عالمنا هذا الصباح عن سن 93 عاما.. وشاءت الأقدار أن تقترن وفاته بالاحتفال بالذكرى 62 لانبعاث أول جمهورية تونسية ذات سيادة.. وكذلك الذكرى السادسة لاغتيال المناضل محمد البراهمي على يد أعداء الوطن.. وإن وجب الاعتبار من هذه المصادفة، فللتأكيد أن تونس جمهورية تحكمها نصوص ومؤسسات سوف يحميانها من كل مكروه".

وأضافت هند صبري: "رحم الله الرئيس الأستاذ الباجي قايد السبسي، الذي قضى حياته في خدمة تونس ولعائلته جميل الصبر والسلوان، وتمنياتنا بالتوفيق إلى خلفه السيد محمد الناصر من أجل تونس حرة ديمقراطية".

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 93 عاما، بعدما نقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة، فجر اليوم، بقرار من الأطباء المباشرين له. كان الرئيس التونسي غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

ونقل الرئيس التونسي، للمرة الأولى، يوم الجمعة 21 مايو الماضي إلى المستشفى العسكري؛ للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.