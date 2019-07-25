"العليا للانتخابات" بتونس: تغيير موعد إجراء انتخابات الرئاسة وارد

قال نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن تغيير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية أمر وارد.

وأضاف بفون، في تصريح لوكالة أنباء "تونس إفريقيا"، أن "وفاة رئيس الجمهورية يفرض على الهيئة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 17 نوفمبر 2019 في الداخل وأيام 15 و16 و17 نوفمبر في الخارج".

وأشار إلى عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عشية اليوم الخميس، اجتماعا للنظر في المستجدات والتفاعل معها، بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

وينص الفصل 84 من الدستور على أنه في حالة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، يتولّى استنادا إلى ذلك رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتا لفترة تتراوح بين 45 يوما و90 يوما.

توفى الرئيس التونسي باجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 93 عاما، بعدما نقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة، فجر اليوم، بقرار من الأطباء المباشرين له.

كان الرئيس التونسي غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

ونقل الرئيس التونسي، للمرة الأولى، يوم الجمعة 21 مايو الماضي إلى المستشفى العسكري؛ للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.