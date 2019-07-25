احتشد عدد من المواطنين أمام قصر الرئاسة التونسي في قرطاج عقب سماعهم لخبر وفاة الباجي قايد السبسي، حسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لإذاعة "موازييك" التونسية.

وتحدثت الإذاعة إلى مواطنين من المحتشدين، والذين دعوا باقي الشعب إلى الاتحاد، ودعوا السياسين ليكونوا يد واحدة لحماية تونس ومواصلة مسارها الديمقراطي.

كان الرئيس التونسي البالغ من العمر، 93 عاما، غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

يشار إلى أن الرئيس التونسي نقل للمرة الأولى إلى المستشفى العسكري، يوم الجمعة 21 مايو الماضي، للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.