نعى مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الفنان القدير فاروق الفيشاوي الذي رحل عن دنيانا فجر اليوم بعد صراع مع المرض.

وذكر مهرجان القاهرة الدولي، في بيان أصدره اليوم: "قدم الفنان فاروق الفيشاوي عددًا كبيرًا من الشخصيات في أعماله السينمائية والتليفزيونية؛ صارت أيقونة وحفرت اسمه عميقًا في سجل الخلود، كما اشتبك مع قضايا الوطن لم يترك مناسبة وطنية إلا وشارك فيها وتميز الفقيد بالتواضع والاهتمام بكل زملائه حتى صار صديقا للجميع".

وأضاف مهرجان القاهرة الدولي: "أعلن الراحل عن إصابته بمرض السرطان بشجاعة وعلى الملأ، مقاومًا مرضه وملهمًا للكثيرين الذين أصابهم المرض".

وغيّب الموت الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، ويشيّع جثمان الفقيد عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود في المهندسين.