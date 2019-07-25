شيع منذ قليل أهالى مدينة "سرس الليان" بالمنوفية جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بعدما صلى على جثمانه من مسجد الصعيدي بالمدينة، وسط تجمع عدد كبير من أهالي المدينة والقرى المجاورة، وحضر من نجوم الفن أحمد داوود وحسام الحسيني.

وعنف أحمد الفيشاوى مجموعة من الشباب بعدما حاولوا التقاط عدد من الصور معه، وحضر الجنازة كل من عبد الحميد أبو العزم رئيس مدينة سرس الليان، رجب النقيدي رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، نيابة عن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية.

وتوفى الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.