في واقعة غريبة، خلت رسائل تعزية نجوم الفن في وفاة الفنان فاروق الفيشاوي من تقديم واجب التعازي لنجل الأخير الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بالمخالفة للعرف السائد عند تقديم العزاء في فنان يزاول نجله مهنة التمثيل.

وجاءت رسائل تعزية كل من أحمد السقا ومحمد هنيدي وعمرو يوسف وهيفاء وهبي ونيكول سابا وعبير صبري وحنان مطاوع ونضال الشافعي وغيرهم مقتصرة على نعي الفنان الراحل من دون تعزية ابنه أحمد الفيشاوي في مصابه الجلل.

وتُوفي فاروق الفيشاوي في الساعات الأولي من صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عام، ومن المقرر أن تُشيع جنازته من مسجد مصطفي محمود، اليوم بعد صلاة الظهر، علي أن يواري جثمانه الثري داخل مقابر العائلة.

الفيشاوي كان قد أعلن عن إصابته بالسرطان خلال تواجده بمهرجان الإسكندرية من العام الماضي، وكان يأمل في العلاج منه.

وكان الفيشاوي، قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.