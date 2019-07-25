أحمد السقا يدعو لـ الفيشاوي: "الله يرحمه ويغفر له"

نعى الفنان أحمد السقا، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية، فجر اليوم الخميس.

وكتب السقا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "‏لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.