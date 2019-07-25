قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن إجراء بعض إصلاحات بـ "العداية النفقية" أسفل السكك الحديدية بميدان المنيب، ما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ من الـ10 مساء الجمعة 26/7/2019 حتى الـ6 صباح السبت الموافق 27/7/2019.

وأضافت الشركة، في بيان اليوم، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع ، هي: (المنيب، القصبجي، جسر الكونيسة) ومتفرعاتها.

وأهابت المحافظة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال مدة الانقطاع، وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك للمناطق المتأثرة عند الطلب من خلال الخط الساخن (125).