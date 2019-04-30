أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تغيير رقم الخط الساخن المختصر من 147 إلى 15047، وذلك بعد إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليماته بشأن إخلاء جميع الأرقام الثلاثية واستبدلها بأرقام خماسية .

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان صادر اليوم، أنه سيجرى العمل بالرقم الجديد 15047 اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2019، مؤكدة حرصها الدائم على التواصل مع جمهورها، وتلقي شكواهم ومقترحاتهم على الرقم الجديد؛ بهدف دراسة المقترحات والعمل على الاستفادة منها، وأيضاً تذليل الشكاوى وتوفير الحلول المناسبة لها.