رائد زراعة الكبد في مصر: "مرفضناش مريض بسبب الفلوس"

يخضع المريض الذي يأتي للكشف والعلاج بمركز الكبد، التابع لكلية الطب في جامعة المنصورة للفحوصات، على فريق زراعة الأعضاء، وذلك لتحديد مدى حاجته إلى إجراء زراعة الكبد- وفق ما صرح به الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد والمشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة.

وأضاف عبدالوهاب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "dmc"، أن رسوم العلاج في مركز الكبد بالجامعة قليلة للغاية، إذ تبلغ 100 جنيه كاشتراك سنوي، أو 5 جنيهات للكشف الواحد، مشيرًا إلى أنه إذا جرى التأكيد على ضرورة إجراء جراحة زرع الكبد وذلك بعد الخضوع إلى 60 فحصًا، تكون تكلفة العملية 250 ألف جنيه بعدما كانت 160 ألف جنيه.

وتابع: "أن تكلفة زراعة الكبد في مصر هي الأقل على مستوى العالم، حيث تشمل المتابعة وعلاج ما بعد العملية لمدة شهرين، وإذا زادت مدة الإقامة عن هذه الفترة لا يدفع المريض أي مصروفات إضافية".

وواصل: "10% فقط من المرضى الذين خضعوا للعمليات الجراحية عندنا دفعوا هذا المبلغ، لكن الدولة تدفع جزءً منه وبعض البنوك ورجال الأعمال.. مفيش مريض جاء للمركز وتم رفضه".

وحكى أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد، موقفًا مؤثرًا مر به، عندما همّ زوج إحدى المرضى ببيع المنزل حتى يستطيع الوفاء بتكاليف العملية: "صدمني والدموع نزلت من عيني، قلتله هاتها وتعالى، وفي نفس اليوم المشكلة اتحلت وناس اتببرعوا بالمبلغ".